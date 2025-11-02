MELONI, TAJANI, SALVINI E LUPI A NAPOLI IL 14 NOVEMBRE PER SOSTENERE EDMONDO CIRIELLI

I vertici nazionali del Centro Destra saranno in Campania, il prossimo 14 Novembre, per sostenere la candidatura alla carica di Presidente della Regione del Vice Ministro Edmondo Cirielli. Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini, Maurizio Lupi e Lorenzo Cesa saranno, infatti, a Napoli, all’interno del Pala Partenope, per la manifestazione che lancerà la volata di Cirielli per gli ultimi 10 giorni di campagna elettorale.

La macchina dell’organizzazione è già al lavoro per quello che dovrebbe essere l’evento piu’ significativo, sotto il profilo politico, di tutta la campagna elettorale del centro destra per la Regione Campania.

Da confermare l’orario di inizio della convention, previsto, in ogni caso, per il pomeriggio di venerdi’ 14 Novembre: tra le 17:30 e le 18:00.