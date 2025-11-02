ROBERTO FICO: “AUTONOMIA DIFFERENZIATA ? LEGA RINVIA A DOPO LE REGIONALI”

“Ci risiamo. La Lega torna a pressare sull’autonomia differenziata. La vorrebbe riportare all’attenzione del Consiglio dei ministri dopo le elezioni regionali. Un minuto dopo il voto. Per ingannare i cittadini. Fanno così perché sanno cosa pensano i campani e i pugliesi della proposta di Calderoli, una proposta che serve solo a fare un favore elettorale alla Lega.”
Lo scrive il candidato Presidente per il Centro Sinistra alla guida della Regione Campania Roberto Fico. 

Noi continueremo a contrastare questo scellerato provvedimento che spacca il Paese e aumenta le diseguaglianze.

