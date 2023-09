SAD IRNO, TROVATA L’INTESA. PRESIDENZA A FISCIANO, DUE VICE: CAVA E MERCATO SAN SEVERINO

Dopo una lunga fase di stallo, legata per lo piu’ a motivi di carattere politico, il Sad Irno-Valle Metelliana, l’ente che si dovrà occupare, nei prossimi anni, della gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ha visto la luce e, dopo tre rinvii consecutivi, i sindaci dell’assemblea, quasi tutti esponenti del Partito Democratico, hanno trovato l’intesa attribuendo a Vincenzo Sessa (Sindaco di Fisciano) la Presidenza dell’Ente. Poi, la novità assoluta, per la quale è stato chiesto anche un parere pro veritate, con la doppia Vice Presidenza per Vincenzo Servalli (Sindaco del Comune di Cava de’ Tirreni) e per Antonio Somma (Sindaco del Comune di Mercato San Severino). Il primo commento è stato quello del Sindaco di Fisciano Sessa.

“Sono felice ed onorato”, scrive Sessa, ” di condividere con voi la mia designazione come primo Presidente del Sub Ambito Cava-Irno, l’Ente che gestirà il ciclo dei rifiuti nei Comuni della Valle dell’Irno e di Cava de’ Tirreni.

Si realizza, così, una nuova opportunità di lavorare insieme ad una gestione più efficiente e condivisa del ciclo dei rifiuti che porterà sicuramente grandi benefici, sia per quanto riguarda la qualità del servizio, sia per la riduzione delle tariffe per i nostri cittadini. Sono grato per la fiducia che mi è stata accordata e ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuto. Continuerò a lavorare per un futuro più sostenibile e prospero per il bene della Comunità.”