SALERNO. CATELLO LAMBIASE (M5S): “GESTIONE VERDE PUBBLICO, LA MAGGIORANZA SCAPPA DALL’AULA”

“Insieme agli altri colleghi di minoranza ho chiesto all’assise comunale di firmare un punto all’odg che impegnasse il Comune a preferire una gestione direttamente affidata ad un gestore unico, che possa avere una gestione omogenea di tutti i parchi cittadini. Contrariamente ad una divisione della gestione dei parchi e del verde cittadino, una visione unica potrebbe consentire una migliore qualità del servizio e del suo mantenimento.

Lo scrive il Consigliere Comunale di Salerno del M5S Catello Lambiase.

Dal momento che il Comune di Salerno è dotato di società municipalizzate, direttamente controllate dall’Ente stesso, che già curano la manutenzione di quel parco, chiedevamo che lo stesso possa essere trovato “in house”, al fine di gestire “strategicamente” questa risorsa priva da legami di gestioni in affidamento che non sono scevre dal rischio, come abbiamo visto in questi mesi, di improvvisi disservizi. Purtroppo dopo un lungo dibattito nel quale la maggioranza ha più volte rigettato la proposta con motivazioni disparate, adducendo la protezione di quei lavoratori, che ancora oggi, invece, quella “vecchia” gestione lascia a casa senza lavoro e senza salario, ha pensato bene di scappare, di uscire dall’aula e di far mancare il numero legale utile alla votazione. Eppure i numeri per bocciare l’Odg vi erano tutti; probabilmente la stessa maggioranza era in difficoltà a rifiutare un ordine del giorno equilibrato e logico che avrebbe risolto il problema alla radice”.