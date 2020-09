SALERNO, COMUNALI 2021. IL PRIMO CANDIDATO SINDACO E’ MAURIZIO BASSO

Maurizio Basso, sostenuto dalla lista civica Movimentiamoci Insieme, è il primo candidato sindaco per le Comunali 2021 del Comune di Salerno. Ad annunciare la candidatura è lo stesso professionista salernitano.

Approfitto di Facebook per condividere con voi il mio pensiero e le mie idee. Ho deciso di scendere in campo, nonostante i miei numerosi impegni lavorativi, per contribuire al miglioramento e alla crescita della città. Tutti i cittadini sono elementi fondamentali per la crescita della comunità e come tali hanno il diritto e il dovere di partecipare attivamente alle decisioni e alle scelte politiche. In questo periodo storico vi è bisogno di un spinta collettiva per riemergere dal pantano di una crisi economica e morale. Uno dei miei obbiettivi è di dare voce a chi spesso resta in silenzio: disabili, anziani, disoccupati, giovani preparati ma senza sbocchi professionali adeguati. Il mio desiderio è di muovermi con tutti voi . Annuncio nuovamente la mia candidatura a sindaco di Salerno.