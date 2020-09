RIAPERTURA DELLE SCUOLE. IL CASO DELL’ISS MATTEI-FORTUNATO DI EBOLI, L’INTERVENTO DEL RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI

“Questi giorni, molto delicati, segnano l’inizio del nuovo anno scolastico 2020-21. A nome di tutti gli studenti dell’IIS MATTEI FORTUNATO di Eboli è doveroso da parte mia esporre pubblicamente i disagi che stiamo riscontrando per il rientro scolastico.” Lo scrive Guglielmo Anastasio, Rappresentante d’istituto “IIS MATTEI-FORTUNATO”

La sede Fortunato (Agrario), situata alle spalle dello svincolo autostradale di Eboli, quindi molto pericolosa da raggiungere senza mezzi di trasporto, quest’anno purtroppo, per motivi legati ai disagi creati dall’emergenza epidemiologica, si è trovata costretta a sospendere il servizio autobus, che serviva gli studenti nel centro della città e li accompagnava a scuola. Data la pericolosità della zona in cui è situata e la grande presenza di pendolari che la frequentano, insieme al Presidente del Consiglio d’Istituto, nonché rappresentante dei genitori, Rosa Adelizzi, siamo impegnati nella ricerca di una soluzione adeguata, prima che i disagi causino eventuali episodi pericolosi per gli studenti stessi. Poiché abbiamo a cuore la salute e la sicurezza degli studenti, chiediamo a breve un tavolo con gli enti locali, affinché la problematica venga risolta a 360 gradi il più presto possibile.