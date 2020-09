MATTEO RENZI DA NAPOLI LANCIA LA OPA SUL CONSIGLIO REGIONALE: “PRESTO ALTRI CON ITALIA VIVA”

Ha voluto ringraziare i consiglieri regionali eletti con Italia Viva, ben quattro in tutta la Campania, ma anche tutti i candidati e le candidate che gli hanno consentito di ottenere un risultato sul quale, fino a qualche settimana fa, nessuno avrebbe scommesso un centesimo. Matteo Renzi da Napoli lancia la Opa sulla maggioranza del Consiglio Regionale, annunciando, in maniera chiara, che “altri consiglieri regionali aderiranno ad Italia Viva”. La sua è una valutazione attenta, che tiene conto della attuale geografia del Consiglio Regionale dove all’interno del Gruppo Misto confluiranno, per regolamento, i consiglieri eletti con Noi Campani, Fare Democratico-Popolari, Liberaldemocratici, Partito Socialista, Davvero Verdi. Insomma una pattuglia di 8 consiglieri di maggioranza che non hanno una vera e propria casa politica e che, già alle prime battute della consiliatura, potrebbero aderire ad Italia Viva che, anche se non lo dice apertamente, rivendica un ruolo da protagonista all’interno della giunta che il Presidente De Luca si appresta a varare.

