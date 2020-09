BATTIPAGLIA. ENNESIMO RINVIO APERTURA SCUOLE, LA DENUNCIA DI FRATELLI D’ITALIA

“Ormai l’indignazione lascia il passo alla rassegnazione, alla tristezza e alla preoccupazione nell’osservare il modo con il quale questa amministrazione ha affrontato e intende affrontare nei prossimi giorni la questione scuola.” Commenta così la responsabile di Fratelli d’Italia Annalisa Spera. “Un nuovo rinvio, ulteriore, a due giorni dall’inizio dell’anno scolastico, rinviato per la seconda volta a sancire che non si è pronti, si è incapaci di organizzare, di tutelare personale scolastico e alunni, di dare risposte e rassicurazioni, a sancire che l’argomento

scuola non e’ la priorità per nessuno, dal governo nazionale al governo cittadino. A cosa serve prendere ulteriore tempo? Ci giungono notizie di aule nei plessi scolastici mai adeguate, di aule ricavate in alcuni

plessi negli scantinati a rischio allagamento e muffa, circolano fotografie di sistemazione di banchi al limite del consentito per la tutela della salute e della corretta postura dei bambini: noi ci auguriamo davvero che non sia così. Noi ci auguriamo che qualcuno, bravo, prenda finalmente le redini in mano della situazione e dia

risposte certe, tempi certi e rassicurazioni a insegnanti e studenti e alle loro famiglie. Noi chiediamo a gran voce alla sindaca e al presidente del consiglio di convocare nel più breve tempo possibile il consiglio monotematico sulla scuola richiesto già dieci giorni fa, senza indugi e senza strategie: attendere questi altri dieci giorni non giova

a nessuno. Ascoltare le opposizioni può illuminare, ascoltare un pensiero diverso, critico, che giunga anche da altre forze politiche potrebbe suggerire soluzioni alle quali non si era pensato: noi invitiamo tutte le forze politiche, di maggioranza e opposizione, a unirsi su questo argomento, a fare un tavolo di lavoro, finalmente, per

capire quale direzione bisogna intraprendere. La scuola e’ un bene di tutti, primario, per la salute soprattutto di bambini e adolescenti che intorno a quell’impegno organizzano la loro vita, le loro abitudini, la

loro vita sociale: tardare ancora nel dar loro una risposta significa assumersi una responsabilità troppo grande per la loro salute mentale e fisica. Gli alunni devono tornare a fare gli alunni, al più presto

possibile e con la sicurezza di andare a scuola tutti i giorni, non col

dubbio di quando chiuderà la scuola.”