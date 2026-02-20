SALERNO, COMUNALI 2026. CLAUDIA PECORARO (M5S): “AUGURI A DE LUCA PER CANDIDATURA. NOI SAREMO DALL’ALTRA PARTE”

“La sua autocandidatura era già autocelebrata. Gli faccio i migliori auguri per questa campagna elettorale che non ci vedrà insieme. Continueremo ad essere all’opposizione del suo stesso governo cittadino perché non condividiamo il metodo… non la persona.”

Lo dichiara Claudia Pecoraro, esponente del Movimento 5 Stelle, oggi Assessore Regionale all’ambiente.

Stiamo provando a tenere insieme il campo largo… il Pd deve decidere cosa fare perché De Luca ha detto di non essere neanche il candidato del Pd. Il pezzo del campo largo che esiste, andrà compatto alle elezioni amministrative a Salerno”