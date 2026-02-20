ANTONIO VISCONTI (FICEI): “CON SVIMEZ UN MOMENTO DI CONFRONTO IMPORTANTE CON IL TERRITORIO”

La piccola impresa rappresenta la spina dorsale dell’economia meridionale e salernitana, ma da sola non basta a garantire attrattività e prospettive ai giovani. Dobbiamo favorire processi di crescita dimensionale e aggregazione tra imprese, accompagnandoli con un deciso rafforzamento infrastrutturale: porto, aeroporto, aree industriali pienamente attrezzate, una rete logistica efficiente. Senza queste condizioni, non c’è sviluppo stabile.

Il secondo grande tema è quello delle competenze. È fondamentale costruire un legame solido tra imprese, istituti tecnici, università e giovani. Le aziende devono aprirsi sempre di più al mondo della formazione, rendendo strutturale il dialogo con scuole e atenei. Solo così possiamo trasformare la formazione in opportunità concreta di lavoro qualificato.