ANTONIO VISCONTI (FICEI): “CON SVIMEZ UN MOMENTO DI CONFRONTO IMPORTANTE CON IL TERRITORIO”

Un momento di confronto importante sul futuro del Mezzogiorno e, in particolare, del nostro territorio.
Lo scrive il Presidente della Ficei e del Consorzio Asi di Salerno Antonio Visconti.
La piccola impresa rappresenta la spina dorsale dell’economia meridionale e salernitana, ma da sola non basta a garantire attrattività e prospettive ai giovani. Dobbiamo favorire processi di crescita dimensionale e aggregazione tra imprese, accompagnandoli con un deciso rafforzamento infrastrutturale: porto, aeroporto, aree industriali pienamente attrezzate, una rete logistica efficiente. Senza queste condizioni, non c’è sviluppo stabile.
Il secondo grande tema è quello delle competenze. È fondamentale costruire un legame solido tra imprese, istituti tecnici, università e giovani. Le aziende devono aprirsi sempre di più al mondo della formazione, rendendo strutturale il dialogo con scuole e atenei. Solo così possiamo trasformare la formazione in opportunità concreta di lavoro qualificato.
In provincia di Salerno esistono realtà industriali di eccellenza, capaci di competere sui mercati internazionali. Dobbiamo raccontarle di più e farle conoscere ai nostri giovani, affinché possano scegliere consapevolmente di costruire qui il proprio futuro.
La libertà di partire è un diritto. Ma il diritto di restare deve diventare una possibilità reale.