DEAFORM ED IL NUOVO SISTEMA DI WELFARE AZIENDALE: L’INCONTRO A BELLIZZI IL 26 FEBBRAIO

Redazione Agenda PoliticaEconomia

Giovedì 26 febbraio si terrà presso la sala convegni della Deaform srl, azienda guidata da Daniele Camicia,  un incontro formativo sui nuovi orizzonti del welfare aziendale: sarà presente il dr Alberto Santoro esperto in Insurance e titolare della Mas srl Agenzia assicurativa Unipol. L’incontro verterà sui nuovi servizi assicurativi che Deaform sta attivando per i propri dipendenti, infatti a breve si avrà l’attivazione per tutti i dipendenti di una assicurazione sanitaria privata che permetterà l’accesso a servizi sanitari estesi sull’intero territorio nazionale e che comprendono centri di eccellenza e che non cagioneranno alcun onere ai suddetti dipendenti. L’incontro quindi sarà formativo-informativo, sia sui nuovi servizi che Deaform offrirà tutti i suoi dipendenti che sulle modalità di accesso. Sarà un momento di dibattito circa il welfare aziendale e i sistemi di incentivazione del rapporto vita-lavoro a cui Deaform a sempre dedicato attenzione e sviluppo

