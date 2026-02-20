DEAFORM ED IL NUOVO SISTEMA DI WELFARE AZIENDALE: L’INCONTRO A BELLIZZI IL 26 FEBBRAIO

Giovedì 26 febbraio si terrà presso la sala convegni della Deaform srl, azienda guidata da Daniele Camicia, un incontro formativo sui nuovi orizzonti del welfare aziendale: sarà presente il dr Alberto Santoro esperto in Insurance e titolare della Mas srl Agenzia assicurativa Unipol. L’incontro verterà sui nuovi servizi assicurativi che Deaform sta attivando per i propri dipendenti, infatti a breve si avrà l’attivazione per tutti i dipendenti di una assicurazione sanitaria privata che permetterà l’accesso a servizi sanitari estesi sull’intero territorio nazionale e che comprendono centri di eccellenza e che non cagioneranno alcun onere ai suddetti dipendenti. L’incontro quindi sarà formativo-informativo, sia sui nuovi servizi che Deaform offrirà tutti i suoi dipendenti che sulle modalità di accesso. Sarà un momento di dibattito circa il welfare aziendale e i sistemi di incentivazione del rapporto vita-lavoro a cui Deaform a sempre dedicato attenzione e sviluppo

