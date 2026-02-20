GIUSEPPE LANZARA (PD): “ORGOGLIOSO DELLE DELEGHE RICEVUTE IN PROVINCIA DI SALERNO”

Con grande senso di responsabilità e orgoglio, accolgo le deleghe alla Mobilità e Masterplan Litorale Salerno Sud, conferite con decreto del Presidente f.f. della Provincia di Salerno, Giovanni Guzzo.
Lo scrive Giuseppe Lanzara, Sindaco di Pontecagnano Faiano e Consigliere Provinciale del Partito Democratico. 

È per me un onore rappresentare la nostra Provincia e, soprattutto, poter continuare a seguire un progetto strategico come il Masterplan del Litorale Salerno Sud, una visione di sviluppo che punta a rivoluzionare l’intera costa: rilancio del turismo, riqualificazione e valorizzazione delle aree costiere, potenziamento della mobilità e nuove opportunità di crescita per il territorio e per le nostre comunità.
 Una delega che conosco bene e che avevo già avuto l’onore di ricevere in precedenza dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Un percorso che prosegue nel segno della continuità amministrativa e della concretezza, con l’obiettivo di trasformare la programmazione in risultati tangibili.
Particolare attenzione sarà dedicata anche all’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi, infrastruttura strategica che in questa fase ha bisogno di una svolta importante. Il suo pieno sviluppo rappresenta una leva fondamentale per rafforzare l’attrattività turistica, sostenere il tessuto economico e migliorare i collegamenti del nostro territorio con il resto d’Italia e d’Europa.
Continuerò a lavorare con impegno, determinazione e spirito di servizio, nell’interesse esclusivo della nostra Provincia e delle future generazioni.

