AVELLINO, COMUNALI 2026. CARLO SIBILIA (M5S) CANDIDATO SINDACO DEL CAMPO LARGO ?

Redazione Agenda Politicadai Comuni

L’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle Carlo Sibilia potrebbe essere il nome che mette tutti d’accordo, ad Avellino, in vista delle elezioni comunali della prossima primavera. Il nascente Campo Largo del capoluogo irpino – che vive non poche difficoltà di convivenza tra Pd, Casa Riformista e M5S – potrebbe chiudere sul nome di Sibilia che, fino ad oggi, si è mantenuto lontano dalla contesa elettorale.

Dopo le elezioni Provinciali di Avellino, in programma per il 15 Marzo, il dibattito potrebbe entrare nel vivo e, a quel punto, non è escluso che il Movimento 5 Stelle, al tavolo degli alleati, possa proporre proprio il nome dell’ex Sottosegretario del Governo di Giuseppe Conte.

