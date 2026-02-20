NOCERA INFERIORE. SICUREZZA, PROTOCOLLO D’INTESA COMUNE – ARMA DEI CARABINIERI

Nell’ambito del Patto per l’Attuazione della Sicurezza Urbana, sottoscritto dalla città di Nocera Inferiore e la prefettura di Salerno, lunedì 23 marzo alle ore 10:30, presso l’aula consiliare del Comune di Nocera Inferiore, alla presenza del Comandante Provinciale dei Carabinieri
Filippo Melchiorre e del Comandante reparto territoriale di Nocera Inferiore Gianfranco Albanese e del Sindaco di Nocera Inferiore
Paolo De Maio, verrà sottoscritto il protocollo tra l’arma dei carabinieri e l’amministrazione comunale per la messa in funzione del
nuovo impianto di videosorveglianza integrata “Nocera Securitas”, collegato direttamente alla caserma di Nocera Inferiore.