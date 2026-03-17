SALERNO, COMUNALI 2026. L’ALTRO CAMPO VA AL BALLOTTAGGIO SUI TECNICI ZAMBRANO E DI LORENZO

Nessun politico puro, anzi, l’altro Campo (Largo) che, a Salerno, conta sul sostegno di Sinistra Italiana, Casa Riformista, Azione, Movimento 5 Stelle, Noi di Centro ed altri civici, nei prossimi giorni deciderà il nome del candidato Sindaco, da opporre a Vincenzo De Luca, affidandosi ad un ballottaggio tra due tecnici: Armando Zambrano e Alberto Di Lorenzo. Una decisione che, stando alle voci che arrivano dal gruppo politico interno, arriverà subito dopo l’esito del Referendum sulla Giustizia, in programma per domenica 22 e lunedi’ 23 Marzo.

La politica, dunque, abdica dinanzi alla necessità di mettere in campo un tecnico in una campagna elettorale il cui esito, almeno ad oggi, appare ampiamente scontato, a favore dell’ex Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.