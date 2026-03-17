SCONTRO IN REGIONE FI-FDI, I CONSIGLIERI AZZURRI CONTRO EMENDAMENTO DI SANGIULIANO SUI FONDI PER SALERNO

“Esprimiamo con fermezza la nostra contrarietà agli emendamenti presentati dai consiglieri regionali di Fratelli d’Italia che penalizzano il territorio salernitano. Riteniamo fondamentale tenere la politica fuori dalla cultura: non si fa politica sulla pelle di Salerno. Per questo motivo voteremo contro le proposte di riduzione dei fondi destinati al Teatro Verdi e al Giffoni Film Festival, realtà che rappresentano eccellenze riconosciute ben oltre i confini nazionali.”

Lo scrivono, in una nota congiunta, i Consigliere Regionali di Forza Italia Roberto Celano e Mimi’ Minella.

Un conto è rafforzare i controlli sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, principio che condividiamo pienamente; ben altro è colpire iniziative culturali di alto profilo, come il Giffoni Film Festival, che contribuiscono in maniera significativa alla crescita culturale, sociale ed economica del territorio.

Continueremo a difendere, senza sconti e in ogni sede, gli interessi di Salerno e della sua straordinaria provincia.