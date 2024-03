SALERNO. COSTABILE (FI GIOVANI): “FORUM DEI GIOVANI, CONSIGLIERI ED ASSESSORI HANNO PAURA DI ISTITUIRLO”

“Anche per questo Consiglio Comunale la maggioranza di centro sinistra del Sindaco Napoli ha deciso che l’istituzione del Forum dei Giovani non merita attenzione. Di questo, ovviamente, siamo fortemente rammaricati, anche se non fermeremo la nostra battaglia politica per garantire, anche nel Comune di Salerno, la nascita dell’istituzione che apre ai giovani il mondo delle istituzioni”.

E’ quanto dichiara Pietro Costabile, coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani Salerno e vice coordinatore regionale vicario di Forza Italia Giovani Campania.

“E’ oramai evidente a tutti”, continua Costabile, “che i consiglieri di maggioranza e gli assessori hanno paura di portare la voce dei giovani all’interno del Consiglio Comunale di Salerno. Un timore che è anche elettorale, perchè chi oggi governa il comune teme che l’istituzione del Forum dei Giovani possa rappresentare un rischio per il proprio bacino di voti. Ed allora ecco lo stop, a tempo indeterminato, nei confronti del Forum. E’ bene ricordare che, proprio nel corso dell’ultima campagna elettorale per le Comunali, tutti gli esponenti dell’attuale maggioranza hanno fatto della partecipazione dei giovani alla vita politica ed istituzionale del Comune una propria bandiera. Un impegno ad oggi dimenticato dai più, con evidenti ricadute sull’interesse da parte delle nuove generazioni proprio verso l’amministrazione della nostra città. “

