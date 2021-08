SALERNO. LISTA PROGRESSISTI, CI SONO ANCHE GLI USCENTI FIORE E SCANNAPIECO

Antonio Fiore e Rosa Scannapieco, consiglieri comunali uscenti, saranno ricandidati anche per le elezioni 2021 nella Lista dei Progressisti per Salerno: la super compagine che sosterrà l’attuale sindaco Vincenzo Napoli è quasi pronta, in ogni sua casella. Per quanto riguarda le quote rosa, in lista ci sarà anche un nome femminile molto vicino al mondo della sanità pubblica: si tratta della moglie di un importante dirigente dell’Asl. E poi la lunga lista degli assessori candidati: da Mimmo Di Maio ad Angelo Caramanno, da Luigi della Greca a Dario Loffredo. Senza dimenticare anche l’elenco dei consiglieri uscenti tra cui Sara Petrone, Rocco Galdi, Mimmo Ventura. Insomma, una lista che punta ad essere la prima in città e che, secondo le previsioni, deve superare le 20.000 preferenze.

