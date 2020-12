SALERNO, PIAZZA ALARIO: IL PARTITO SOCIALISTA SI SMARCA DALLA MAGGIORANZA

Con una lettera inviata, questa mattina, al Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, Massimiliano Natella, Veronica Mondany e Paolo Ottobrino (Gruppo Partito Socialista Italiano), hanno deciso di prendere le distanze dalla maggioranza sulla vicenda dei contestati lavori in Piazza Alario.

“Caro Sindaco,

riteniamo opportuno esprimere la nostra opinione rispetto alla vicenda in oggetto per la quale registriamo da anni malcontento e sollecitazioni da parte di concittadini che chiedono il nostro intervento.

In ogni quartiere della città ci sarebbe almeno un intervento da attuare, una manutenzione da eseguire, pian piano accadrà, ma ci appare assurdo che per piazza Alario, nonostante l’amministrazione stia attuando una riqualificazione, si possa assistere ad una protesta dettata dalla mancata condivisione del progetto da realizzare.

Non ci uniamo al coro di protesta né tantomeno a chi strumentalizza questa vicenda per altre finalità, ma riteniamo sicuramente opportuno proporre all’amministrazione una ulteriore attenta riflessione su quanto sta accadendo.

É demerito dell’amministrazione quando non si risolvono i problemi dei quartieri, ma sarebbe altrettanto una beffa se, nel raggiungere degli obbiettivi, non si riesca ad attuare una forma di dialogo che con concretezza metta tutti d’accordo. In altri tempi forse non sarebbe accaduto.

Ci auguriamo, pertanto, che possa prevalere il buon senso, il ruolo della politica è per noi mediazione, ascolto, condivisione.

Nel ringraziarti per l’attenzione auspichiamo di poter avere riscontro a questa istanza.”