SALERNO PULITA: DOMANI E’ IL GIORNO DI VINCENZO BENNET TRA ATTESE E SPERANZE

Domani 4 giugno l’assemblea di Salerno Pulita ratificherà la nomina ad Amministratore Unico della società di proprietà del Comune di Salerno del commercialista e revisore contabile Vincenzo Bennet. Un nome che, è innegabile, ha anche rapporti di natura politica con l’attuale amministrazione comunale e con il centro destra, ma si tratta di un nome che, negli ultimi 8 anni, ha svolto un ruolo fondamentale all’interno di Salerno Pulita, presiedendo il Collegio dei Revisori dei Conti. Il nome giusto al momento giusto ? Le attese, soprattutto dei dipendenti, sono molte e lo sono anche quelle della proprietà – ovvero il Comune di Salerno – che punta ad una svolta nella gestione della società per garantire un miglioramento dei servizi ma anche un abbattimento dei costi, nella speranza di poter rivedere le tariffe Tari per i cittadini e le imprese. Il compito di Bennet, insomma, è molto arduo: non si tratta di un semplice traghettatore ma di un amministratore dal quale, per competenze, età anagrafica e capacità manageriali, ci si attende davvero una svolta.

