IL GIORNALE: VA AVANTI INCHIESTA PER EPIDEMIA COLPOSA. COINVOLTI SPERANZA, GRILLO E LORENZIN

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giornale, l’inchiesta per epidemia colposa, avviata dalla Procura della Repubblica di Bergamo per il mancato adeguamento del Piano Nazionale di emergenza per i casi di epidemia, nei prossimi giorni potrebbe avere una svolta con una serie di avvisi di garanzia da notificare a nomi illustri della politica nazionale.

Sempre secondo quanto anticipato da Il Giornale, al centro dell’indagine, partita già lo scorso anno quando era in carica il Governo Conte 2, ci sarebbero l’attuale Ministro della Salute Roberto Speranza, i suoi predecessori Grillo e Lorenzin, ma anche alcuni tra i piu’ alti dirigenti del Ministero della Salute.