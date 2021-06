IN QUATTRO AL TAVOLO DEL RISTORANTE ? IL DILEMMA DEL GOVERNO DRAGHI

Ci mancava solo questa: nell’elenco delle questioni fondamentali che il Governo Draghi ha affrontato negli ultimi mesi, spesso per la caparbietà dei tecnici e del Ministro Speranza, ci mancava solo una riunione ad hoc per stabilire, in zona bianca, quante persone non conviventi possono sedere allo stesso tavolo di un ristorante. Una situazione che trasmette lo stato con il quale il Ministro della Salute intende entrare nelle vite degli italiani, stabilendone regole e modalità di comportamento che, con ogni probabilità, vanno oltre ogni logica.

Eppure il Governo, proprio oggi, convocherà una riunione per fissare la regola dei posti a tavola: quanti e chi, forse nel prossimo incontro verrà deciso anche cosa poter ordinare una volta seduti al tavolo del ristorante.