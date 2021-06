GIOVANNI TOTI VUOLE IL CENTRO DESTRA ALLARGATO A RENZI ED A CALENDA

Saranno Renzi e Calenda a fare delle riflessioni, se stare con il M5S e con il Pd di ius soli e tassa di successione» La popolarità di Renzi e i sondaggi di Italia Viva sono bassi. Ritiene utile ragionare con lui o può essere controproducente? «Non abbiamo fatto ragionamenti sui sondaggi, e non pensiamo a fusioni a freddo. Noi nasciamo come un’area aperta, e a seconda delle posizioni di Italia Viva siamo pronti a dialogare. Mai andremo nel centrosinistra, però. In Italia Vivaci sono tante persone valide, con cui si può dialogare, come accade tra moderati». Non pensa che aprire al centro possa guastare i rapporti con Salvini e Meloni? «E perché mai? Siamo complementari e non alternativi a quell’area rappresentata da Salvini e Meloni. Guardiamo a un elettorato che altrimenti sceglierebbe un’area diversa». Cosa pensa della federazione di centrodestra propostada Salvini? «Penso tutto il bene possibile, un organismo di coordinamento non è alternativo al nostro progetto. Se si stringono i bulloni di un’alleanza che a *** volte è sembrata andare in ordine sparso è un bene. Più volte, in passato, ho proposto soluzioni del genere». Le tensioni più forti ci sono state con Forza Italia. Tajani è stato molto critico: come può pensare di lavorare ancora insieme con una contrapposizione così forte? «Ma è una contrapposizione che non comprendo. Capisco l’amarezza verso quei parlamentari che hanno deciso di lasciare il loro tetto, ma si chiedano il motivo. Perché noi in Liguria abbiamo preso il 24% dei voti, e Forza Italia stenta e perde voti da tre o quattro anni? Io me lo chiederei se fossi in Forza Italia, e spero sempre che abbiano un ravvedimento operoso. Dopodiché, sono nostri alleati in Liguria e competeremo in coalizione. Ma non capisco il vittimismo di chi dà la colpa a Toti e Brugnaro della loro decadenza». Ha sentito Berlusconi negli ultimi giorni? «Non l’ho sentito. So che sta osservando un momento diassoluto riposo e non mi pare opportuno trascinarlo in beghe che non sono alla sua altezza». Coraggio Italia si presenterà con sue liste alle amministrative? Anche a Savona? «Sicuramente in Liguria e nelle grandi città. Siamo in divenire, può darsi che in alcuni casi i nostri candidati andranno in liste civiche, in altri ci saremo con il nostro simbolo».