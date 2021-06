SALERN0. D’ALESSIO (OLTRE): “DESTRA O SINISTRA, PURCHE’ SI CAMBI METODO”

Allarga gli orizzonti del Gruppo Oltre e guarda al futuro con moderato ottimismo: Antonio D’Alessio, Consigliere Comunale di Azione e Coordinatore Regionale del partito di Carlo Calenda, continua a mantenere contatti con tutto il mondo politico salernitano, in vista della scelta dei nomi – o del nome – del candidato sindaco.

D’Alessio, allora che tempi ci sono per la scelta del vostro candidato sindaco ?

“Un progetto che ha la finalità di porsi come sintesi rispetto a tanti mondi sconta inevitabilmente difficoltà organizzative e necessita di tempi un po’ più lunghi. Ma ci siamo. Pochi giorni e individueremo in via definitiva il candidato sindaco.“

Escludete ogni possibilità di una intesa anche con tutto il centro destra ?

“Non escludiamo né destra né sinistra purché ci sia la volontà di cambiare metodo. Lo abbiamo detto dall’inizio. Il carattere del progetto è ampio e inclusivo. L’obiettivo è quello di voltare pagina e assicurare alla città maggiore confronto e partecipazione.“