SALERNO. ROBERTO CELANO (FORZA ITALIA): “RIONI POCO SICURI, COSA FA L’AMMINISTRAZIONE? “

Il Consigliere Comunale di Salerno Roberto Celano (Forza Italia), in una interrogazione rivolta al Sindaco Vincenzo Napoli, denuncia lo stato di scarsa sicurezza nella quale vivono interi quartieri del Comune capoluogo.

“Nei quartieri di Pastena e Torrione” scrive Celano, ” è diffuso il fenomeno del bullismo e della microcriminalità giovanile; sovente ragazzi fragili commettono reati contro il patrimonio, vandalizzando auto ed

infastidendo alcuni trai cittadini più indifesi (anziani, donne, disabili); si tratta di un fenomeno che merita attenzione per evitare che cresca e risulti poi incontrollabile; per tali motivi sarebbe necessario migliorare la videosorveglianza in via Galloppo, via Bufano, via Rebecca Guarna, via Del Pezzo, via Santamaria ed aree limitrofe;

sarebbe importante disporre attività di deterrenza psicologica e preventiva sui territori, incentivando, in particolare, la presenza della Polizia Municipale nelle ore serali e notturne”