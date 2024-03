SAN MARZANO SUL SARNO. ANDREA ANNUNZIATA INDICA VINCENZO MARRAZZO CANDIDATO SINDACO

L’amore per il proprio territorio è troppo forte: e cosi’ Andrea Annunziata, oggi Presidente dell’Autorità Portuale, non si è sottratto al rito politico della partecipazione alla scelta delle alleanze e dei nomi per la prossima tornata elettorale del Comune di San Marzano sul Sarno. L’ex parlamentare, infatti, al termine di una serie di riunioni avrebbe indicato in Vincenzo Marrazzo, già Consigliere Comunale, il nome attorno al quale costruire una lista ed una allenza, da mettere in campo in vista dell’appuntamento con le Comunali per il prossimo 8 e 9 Giugno. Le novità, comunque, non riguardano solo Annunziata ma anche il Movimento 5 Stelle che, per l’appuntamento elettorale di Giugno, a San Marzano sul Sarno, è pronto con una propria lista e con una propria candidata alla carica di primo cittadino.

