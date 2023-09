SAN VALENTINO TORIO DIVENTA LA CITTA’ DELL’INFIORATA. L’APPELLO DI STRIANESE: “VENITE A TROVARCI”

Dopo il Cinema, dopo gli eventi per la giornata degli Innamorati, adesso San Valentino Torio, uno dei comuni piu’ vivaci di tutta l’area dell’agro, diventa il Comune dell’Infiorata. E, per l’occasione, il Sindaco Michele Strianese rivolge un appello a tutti per visitare le strade abbellite dall’infiorata.

Per tutta la giornata di oggi, fino alle ore 23.00, e’ possibile visitare le opere floreali dell’ Infiorata di Casatori a San Valentino Torio (Sa), ed in particolare:

1) il Quadro Verticale a Largo Tringiale;

2) l’ infiorata dei Piccoli a Via Santa Maria delle Grazie;

3) l’ Infiorata dedicata all’ Azione Cattolica a Via dell’ Infiorata.

L’ Infiorata e’ realizzata come omaggio floreale alla Vergine Maria SS. Addolorata, che si venera nella Parrocchia Santa Maria delle Grazie in Casatori.

Non mancate….!!!