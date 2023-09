UN BONUS CARBURANTI PER LE FAMIGLIE PIU’ BISOGNOSE DIRETTAMENTE SULLA CARD

Governo al lavoro su nuovi aiuti per alleggerire l’impatto del CARO CARBURANTI ormai stabilmente sopra i 2 euro anche in modalità self. L’ipotesi che starebbe prendendo quota negli ultimi giorni è quella di un’agevolazione secca – si parla di bonus da 80 euro – che potrebbe essere destinato alle fasce più disagiate, vale a dire quelle che riceveranno la social card da 382,5 euro “dedicata a te” e riservata alle famiglie di almeno tre componenti e con un Isee fino a un massimo di 15mila euro (1,3 milioni di nuclei in difficoltà).

L’intervento, su cui sono al lavoro i tecnici con il titolare Adolfo Urso da settimane in prima linea sul dossier, dovrebbe costare 100 milioni di euro ma è ancora in fase di elaborazione. E difficilmente arriverà sul tavolo del prossimo Consiglio dei ministri, convocato per lunedi’ 18 Settembre. Più probabile infatti che la misura venga inserita in uno dei prossimi decreti in lavorazione che potrebbe essere anche un nuovo decreto fiscale dal momento che il governo ha diverse scadenze al 30 settembre da prorogare. Si è parlato anche di un nuovo decreto energia che dovrebbe accogliere alcune misure su cui sta lavorando il ministero dell’Ambiente, ma i tempi di questo provvedimento potrebbero allungarsi e le intenzioni del titolare del Mase Pichetto Fratin sarebbero quelle di far convergere nel Dl interventi non strategici e comunque non onerosi per le casse dello Stato.

TRATTO DA ilsole24ore.it