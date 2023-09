STOP AL TERZO MANDATO, IL PD CONVOCA RIUNIONI PER SARNO, NOCERA SUPERIORE E BARONISSI

Il Partito Democratico della Provincia di Salerno stringe i tempi per le prossime elezioni comunali del 2024, soprattutto nei comuni con una popolazione superiore ai 15mila abitanti. Messa in soffitta, oramai, l’ipotesi di un terzo mandato anche per i sindaci dei comune superiori ai 15mila (vedi Canfora a Sarno e Valiante a Baronissi), è il momento di avviare la discussione per l’individuazione della coalizione attorno alla quale lavorare ed anche per pensare al nome di un candidato sindaco. Baronissi e Sarno, comuni da 10 anni governati dal Pd, ma c’è anche Nocera Superiore dove il Partito Democratico, da altrettanto tempo, è all’opposizione, spesso dilaniato da fratture interne ed incomprensioni, che, questa volta, la Segreteria Provincia di Via Manzo vuole, a tutti i costi, evitare ed eliminare. E, cosi’, la prossima settimana sarà vissuta all’insegna degli incontri dedicati alle Comunali 2024, considerato che ancora non si conosce il nome del candidato o della candidata per le Europee del prossimo anno sul quale il Pd dovrà convergere. I primi ad essere ascoltati, a Salerno, saranno proprio i sindaci uscenti di Baronissi e di Sarno.

