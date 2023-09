LE MOZZARELLE DEL CILENTO ARRIVANO A PONTIDA PER LA FESTA NAZIONALE DELLA LEGA

E’ stato il deputato salernitano della Lega Attilio Pierro a consegnare, direttamente nelle mani del Segretario Matteo Salvini, le mozzarelle del Cilento, partite dalla Provincia di Salerno, per arrivare sulle tavolate allestite nella serata di ieri, a Pontida, in occasione della festa nazionale del partito. Un segno di legame con i territori ma anche con quei prodotti tipici che, spesso, finiscono nel mirino delle politiche dell’Unione Europea, creando problemi e difficoltà agli imprenditori del territorio. Intanto Pierro, da Coordinatore Provinciale della Lega, guida la folta pattuglia di salernitani presenti, come ogni anno, a Pontida dove c’è molta attesa per il discorso conclusivo dell’evento del Ministro Matteo Salvini che lancerà anche i temi principali della prossima campagna elettorale per le Europee del 9 Giugno 2024.

