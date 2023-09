GIOVANNI GUZZO: “PREZZI FUORI CONTROLLO ? A PAGARE DI PIU’ I PICCOLI COMUNI”

“È una situazione che riguarda tutta l’Italia ma nei borghi delle aree interne è ancora più difficile sostenere tutti questi aumenti: carburanti, mutui, luce e gas. Lo verifico ogni giorno sul territorio della Prov, non ne possono più. Le famiglie hanno difficoltà a fare la spesa e le attività non riescono a sostenere i costi. In un piccolo paese gli effetti degli aumenti dei prezzi dei carburanti pesano decisamente di più sui cittadini che usano l’auto per fare tutto, per raggiungere il lavoro, il supermercato.”

Lo scrive il Vice Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo.

Il governo si sta rivelando totalmente incapace a comprendere e fronteggiare la situazione, è riuscito a mantenere una sola delle promesse fatte in campagna elettorale: smantellare il reddito di cittadinanza. Hanno in serbo solo mazzate per i cittadini ?

Quando la coperta è corta si decide, sulla base delle proprie priorità, come spendere le risorse a disposizione. Abbiamo capito, dopo un anno è chiaro, che le priorità di questo governo non sono le aree interne, non è il Sud, non è la famiglia men che meno quella a basso reddito, non sono le piccole attività, non è la scuola.