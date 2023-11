SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO STRIANESE E L’ASSESSORE ZUOTTOLO INCONTRANO GLI STUDENTI PER IL PTCO

Ieri al Comune gli studenti delle quarte classi dell’ Istituto Tecnico Commerciale “DORSO” per il PTCO. Insieme all’ Assessore alla Formazione e Pubblica Istruzione Raffaella Zuottolo ed alla dott.ssa Annamaria Vastola, abbiamo accolto studenti e docenti nell’ aula consiliare e gli abbiamo illustrato le funzioni fondamentali dell’ Ente Locale.

Dopo di che hanno visitato gli uffici comunali. Seguiranno nelle prossime settimana altre visite ed approfondimenti di argomenti di interesse pubblico.

Il PCTO si propone di valorizzare l’apprendimento informale e non formale, di mettere gli studenti “in situazione” secondo una metodologia didattica basata sul learning by doing, il nostro imparar facendo.

Lo scopo è quello di sviluppare non solo conoscenze formali, il sapere delle discipline, ma anche le cosiddette competenze trasversali, quelle che serviranno ai ragazzi per diventare persone flessibili al cambiamento, propositive e, non ultimo, cittadini partecipi e consapevoli, capaci di “impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o pubblico”.

Insegnare che Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, le relative funzioni esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo, educare alla consapevolezza sui temi della cittadinanza attiva, diventare protagonista nella promozione di buone pratiche nella vita della città, conoscenza degli organismi democratici del Consiglio e della Giunta comunale e di altre istituzioni, ecc.

Scopo di questo progetto è di familiarizzare alla vita pubblica e alla politica, favorire un apprendistato alla cittadinanza, con una sperimentazione pratica e attiva ; di riconoscere la loro appartenenza alla comunità e di partecipare attivamente alla sua vita; di migliorare le loro capacità di comunicazione; di mettere in movimento la democrazia; di imparare a ragionare in libertà, conoscendo i termini dei problemi, avendo coscienza delle loro responsabilità e dell’interesse generale; di sperimentare che cosa significa realizzare praticamente un progetto, di fare della partecipazione sociale una delle vie per contenere il disagio e prevenire la devianza, favorendo l’impegno responsabile e il rispetto della legalità; di avere un aumento di fiducia in se stessi . di migliorare l’apertura agli altri e al mondo, di avere un’esperienza di socializzazione e di integrazione.