SAN VALENTINO TORIO. MICHELE STRIANESE: “GRANDE SUCCESSO PER IL NOSTRO CAMPO ESTIVO”

Questa mattina siamo andati a salutare i bambini, i ragazzi e gli operatori che frequentano il CAMPO ESTIVO COMUNALE.

E’ stata davvero una bella emozione vederli felici e contenti. Sono quasi 50 le famiglie a cui siamo arrivati con questo servizio sociale a cui teniamo tanto e che replichiamo e miglioriamo di anno in anno.

Lo scrive Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

“Lo sport insegna che per la vittoria non basta il talento, ci vuole il lavoro e il sacrificio quotidiano. Nello sport come nella vita. (Pietro Mennea, atleta)”

Dal’ 8 luglio al 2 agosto, oltre 40 minori tra i 6 e i 14 anni ammessi a partecipare al Campo Estivo Gratuito dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00!

Piscina, giochi d’acqua, attività sportive, laboratori espressivi, laboratorio di costruzione di giocattoli in legno con il supporto di ORA Opportunità – Responsabilità – Azione e del suo GiocaOra Ludobus e tra le novità di quest’anno… il laboratorio di stampa sublimatica!