SANITA’ IN CAMPANIA. FDI IN PIAZZA, POI LA RICHIESTA AL GOVERNO DI PROCEDERE AL COMMISSARIAMENTO

Prima la marcia per la Sanità, in programma a Salerno giovedi’ 27 Ottobre a partire dalle 18:30, con il ritrovo nei pressi di Piazza Ferrovia; poi anche l’azione politica, quella che si propone dall’interno del Governo di Giorgia Meloni, per verificare se esistano le condizioni, tecniche e giuridiche, per procedere al Commissariamento della sanità in Campania. Sono questi alcuni dei passaggi fondamentali della conferenza stampa del Coordinamento Regionale di Fratelli d’Italia che si è tenuta, nella mattinata di ieri, a Salerno.

