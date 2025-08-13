SANITA’ IN CAMPANIA. IANNONE (FDI): “PIANO RIENTRO, MINISTERO VALUTA SOLO DATI OGGETTIVI”

“Era risaputo che non c’era il rispetto dei parametri per l’uscita dal Piano di Rientro. De Luca ne e’ l’unico colpevole dopo dieci anni di suo governo regionale. Il Ministero non puo’ fare altro che prendere atto nell’esercizio della sua unica funzione di vigilanza.
D’altronde, qualunque cittadino puo’ osservare che certamente in Campania la sanita’ e’ allo sfascio, l’assistenza e’ inesistente, mentre De Luca parla di eccellenza. Per portare la Campania fuori dal disastro, occorre innanzitutto eliminare la causa che risiede nell’ incapacita’ di De Luca, PD e di quella finta opposizione dei 5 Stelle che vorrebbero ripresentarsi tutti insieme. Per guarire la Sanita’ bisogna estirpare il male politico”.