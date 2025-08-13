GIOVANNI GUZZO: “A VIBONATI PER L’INAUGURAZIONE DELLA SPIAGGIA INCLUSIVA”

Questa mattina a Villammare, frazione del Comune di Vibonati, ho partecipato all’inaugurazione della “Spiaggia Inclusiva”, un’iniziativa a cura della Cooperativa Sociale il Sentiero in collaborazione con il Comune di Vibonati, e che rientra nel progetto “Il volto delle emozioni” sostenuto dal Dipartimento per le politiche della famiglia.”

L’apertura di questa spiaggia, dotata di spazi per lo svolgimento di laboratori e attività di animazione, oltre che di attrezzature e servizi per garantire l’accessibilità ai disabili, rappresenta un’opportunità educativa per i minori del territorio e permette a tanti cittadini di godere del mare senza ostacoli, un gesto concreto che migliora la qualità di vita dei più fragili e delle loro famiglie.