GIOVANNI GUZZO: “A VIBONATI PER L’INAUGURAZIONE DELLA SPIAGGIA INCLUSIVA”

Questa mattina a Villammare, frazione del Comune di Vibonati, ho partecipato all’inaugurazione della “Spiaggia Inclusiva”, un’iniziativa a cura della Cooperativa Sociale il Sentiero in collaborazione con il Comune di Vibonati, e che rientra nel progetto “Il volto delle emozioni” sostenuto dal Dipartimento per le politiche della famiglia.”
Lo scrive Giovanni Guzzo, Vice Presidente della Provincia di Salerno.
L’apertura di questa spiaggia, dotata di spazi per lo svolgimento di laboratori e attività di animazione, oltre che di attrezzature e servizi per garantire l’accessibilità ai disabili, rappresenta un’opportunità educativa per i minori del territorio e permette a tanti cittadini di godere del mare senza ostacoli, un gesto concreto che migliora la qualità di vita dei più fragili e delle loro famiglie.
Progetti come questi, lanciano un messaggio di accoglienza e parità e dimostrano come un impegno concreto e una pianificazione accurata sono in grado di trasformare le spiagge in luoghi veramente inclusivi, dove il mare diventa accessibile a tutti senza nessuna eccezione.