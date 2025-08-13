PROVINCIA DI SALERNO. FRANCESCO MORRA: “CREDIAMO NEL NOSTRO PATRIMONIO CULTURALE”

“Anche quest’anno, per il Ferragosto, con un grande sforzo, abbiamo garantito l’apertura delle strutture museali della Provincia di Salerno, perchè crediamo, fortemente, nella capacità attrattiva del nostro patrimonio culturale”. Francesco Morra, Consigliere Provinciale con delega alla Cultura, da tempo, sta portando avanti, una campagna di promozione di tutti i beni archeologici e culturali di competenza di Palazzo Sant’Agostino. “Dobbiamo, come sempre”, continua Morra, “fare i conti con le difficoltà del bilancio di un ente che, dopo l’approvazione della Legge Delrio, è rimasto nel limbo delle Istituzioni del nostro paese. Grazie alla disponibilità e collaborazione dei nostri dipendenti e dei nostri dirigenti, pero’, stiamo provando a rispondere alla vocazione del territorio che, negli ultimi anni, si è confermato come meta preferita da tanti turisti, italiani ma anche stranieri. A fine Estate stileremo il bilancio delle visite all’interno delle nostre strutture ma, già da adesso, i primi numeri che abbiamo a disposizione, ci dicono che siamo in forte crescita rispetto agli anni passati”

