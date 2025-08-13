CAVA DE’ TIRRENI. TORNA INCUBO SCIOGLIMENTO, IL TAR DECIDE SU BILANCIO DI PREVISIONE 2025

Il 22 luglio, insieme ad altri 6 consiglieri del centrodestra, abbiamo presentato ricorso contro l’approvazione del bilancio e degli atti collegati, denunciando scarsa trasparenza, tempi ristrettissimi e carenze documentali che hanno impedito un esame serio e approfondito.
Lo annuncia il Consigliere Comunale di Fdi Italo Cirielli.
La prima udienza è fissata per il 10 settembre: una tappa importante per tutelare la legittimità degli atti e garantire una programmazione finanziaria realmente al servizio della città.
Noi continueremo a vigilare e a difendere l’interesse dei cittadini di Cava de’ Tirreni, contro scelte amministrative poco trasparenti e frettolose.