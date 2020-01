In vista del consiglio comunale congiunto tra Montoro, Solofra e Serino, convocato per il 23 gennaio, con all’ordine il ridimensionamento dell’Ospedale di Solofra e del Distretto Sanitario di Montoro, Antonello Cerrato, medico e consigliere comunale di Montoro, lancia un appello a tutte i cittadini per sostenere la battaglia delle amministrazioni locali.

Share on: WhatsApp