LA TERZA CIVICA PER DE LUCA PRESIDENTE: GIOVANI PER LA CAMPANIA

Allo studio il logo, che potrebbe essere simile a quello utilizzato alle Comunali di Salerno per la lista dei Giovani. Il nome, invece, c’è già: GIOVANI PER LA CAMPANIA e si tratta della terza lista civica alla quale si sta lavorando per sostenere la candidatura alle Regionali di Vincenzo De Luca.

Giovani under 40, professionisti provenienti dalla società civile ed anche qualche amministratore locale che vuole sostenere la candidatura di De Luca ma fuori dai partiti. Dovrebbero essere queste le caratteristiche dei candidati della lista Giovani Per la Campania.