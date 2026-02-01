SCONTRI TORINI. DOMANI IN CONSIGLIO DEI MINISTRI NUOVE NORME PER ARGINARE VIOLENZA DI PIAZZA

Gli scontri di ieri a Torino impongono un’accelerata al governo sul tema sicurezza. Come annunciato da Giorgia Meloni sui social dopo la visita alle Molinette all’agente rimasto ferito nell’aggressione subita dai manifestanti antagonisti, domani ci sarà una riunione “per parlare delle minacce all’ordine pubblico di questi giorni e per valutare le nuove norme del decreto sicurezza”, al momento fermo sul tavolo del Viminale. Ma che dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri già mercoledì, o perlomeno così si augura il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini. “Noi siamo pronti e speriamo, non per la cronaca delle ultime ore, speriamo perché è giusto, che ci siano dentro tutte le norme che servono”, dice a margine di un’iniziativa del Carroccio proprio a favore della sicurezza degli agenti.

Quanto alla riunione che, a quanto si apprende, dovrebbe tenersi in tarda mattinata a palazzo Chigi, e dovrebbe mettere a punto gli ultimi passaggi prima del via libera “per poter ripristinare le regole in questa Nazione”, parteciperanno oltre alla premier e a Salvini, anche l’altro vicepremier, Antonio Tajani, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari e il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.