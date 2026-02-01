ANTONIO ILARDI (FEDERALBERGHI): “AEROPORTO, RIPRESA DEI VOLI PER 2 MESI. VICENDA GROTTESCA”

“La notizia della ripresa dei voli Salerno-Malpensa, salutata da taluni come segnale positivo, è, in realtà, la prova dell’approssimazione della attuale gestione dello scalo aeroportuale e conclama la gravità del caso Salerno.

I voli, infatti, ricominciano il 6 Febbraio ma terminano il 27 Marzo!”

Lo scrive, in una nota, Antonio Ilardi, Presidente di Federalberghi Salerno.

Così, mentre tutti gli operatori turistici programmano, in queste settimane, la stagione 2028, un potenziale turista non riesce ancora a comprendere se e come raggiungere Salerno in aereo nell’Estate dell’anno corrente.

E’ evidente che non c’è nessuna continuità operativa nè alcuna programmazione strategica!

Invochiamo, pertanto, un intervento urgente del Governo, dell’Enac e della Regione Campania per risolvere una vicenda che sta assumendo connotati grotteschi e che rischia di vanificare centinaia di milioni di investimenti pubblici.