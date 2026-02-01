SAN VALENTINO TORIO. DOMENICA 8 FEBBRAIO MICHELE STRIANESE PRESENTA LA SUA CANDIDATURA A SINDACO

Punta, diretto, al terzo mandato consecutivo da Sindaco di San Valentino Torio: Michele Strianese, già Presidente della Provincia, oggi Sindaco in carica del Comune di San Valentino Torio, domenica 8 Febbraio presenterà alla città la sua candidatura per le elezioni comunali della prossima primavera.

Cari amici e concittadini,
domenica 8 Febbraio alle ore 11.00, presso il Palazzo Formosa in Via Frigenti, parte la mia campagna elettorale da candidato a sindaco per la lista #INSIEME PER SAN VALENTINO, forte del sostegno di tutto il #gruppo #consiliare di #maggioranza che ha ben amministrato il nostro paese per oltre 10 anni.
Con lo stesso simbolo, gli stessi valori e ancora più’ entusiasmo…!!!
Per dare #continuita‘ all’ azione amministrativa che ha cambiato il volto urbanistico, economico e sociale del paese.
Per guidare, per il terzo mandato consecutivo, questa grande #comunita‘ al servizio di tutti, con #impegno, #passione, #coerenza, #trasparenza e #competenza, forte della grande esperienza maturata sul campo.
Stiamo scrivendo la #storia di questo paese..! Dovete #esserci anche voi…!

