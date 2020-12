SCUOLE CHIUSE: AVEVA RAGIONE IL SINDACO DI PAGANI LELLO DE PRISCO ?

Quando, qualche settimana fa, il sindaco di Pagani Lello De Prisco emano’ una ordinanza che stabiliva la chiusura delle scuole, di ogni ordine e grado, fino al prossimo 9 gennaio, qualcuno grido’ allo scandalo: “che provvedimento esagerato”, “poteva aspettare ancora”, “non ha una soluzione al problema”. Oggi, invece, le ordinanze che stanno piovendo in tutta la Provincia di Salerno confermano la lungimiranza del primo cittadino di Pagani, cui, di certo, non difetta il coraggio. De Prisco, in un certo senso, ha risparmiato carta e tempo: emanando una unica ordinanza, evitando continui provvedimenti che corrono il rischio di confondere anche i cittadini. Ed allora W Lello De Prisco, non lo diciamo noi ma tutti i suoi colleghi sindaci.

