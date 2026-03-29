SEBASTIANO ODIERNA (CIRIELLI PRESIDENTE): “STOP PIANO RIENTRO, GRANDE OCCASIONE PER SANITA’ DELL’AGRO”

Grande soddisfazione per l’uscita della Campania dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario: un traguardo storico atteso da anni, raggiunto grazie alla proficua collaborazione tra Governo nazionale e Regione Campania. Questa svolta restituisce fiducia e libertà di programmazione al nostro sistema sanitario, aprendo nuove prospettive per investimenti mirati.

Lo scrive Sebastiano Odierna, Capogruppo in Consiglio Regionale di Cirielli Presidente

Il ringraziamento a chi ha reso possibile l’impresa

Desidero esprimere un sentito ringraziamento al Governo, in particolare al viceministro Edmondo Cirielli, che con determinazione e costanza ha accompagnato questo percorso complesso. Un plauso anche al presidente della Regione Campania Vincenzo Fico, per l’impegno e la visione strategica dimostrati in questa fase di rilancio.

Impatti positivi per la provincia di Salerno e l’Agro

Per l’intera provincia di Salerno e in particolare per l’Agro nocerino-sarnese, si apre una nuova era. Sarà finalmente possibile:

– Investire nella sanità territoriale e potenziare i servizi di prossimità;

– Migliorare l’efficienza delle strutture ospedaliere;

– Affrontare con strumenti adeguati le emergenze dei pronto soccorso.

Questi interventi rispondono alle esigenze concrete dei nostri territori, spesso penalizzati da vincoli del passato.

Il mio impegno per una sanità efficiente

Garantisco il massimo impegno – e con sempre maggiore determinazione – per offrire ai cittadini una sanità efficiente, accessibile e all’altezza delle aspettative delle nostre comunità.

L’uscita dal Piano di rientro è solo l’inizio: lavoreremo per una programmazione sanitaria che metta al centro i campani.