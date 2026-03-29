SALERNO, COMUNALI 2026. TRA I CANDIDATI PER ZAMBRANO SPUNTA IL NOME DELL’AVVOCATO MANUEL GATTO

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie

Ci sarebbe, a quanto si apprende, anche il giovane avvocato salernitano Manuel Gatto nella lista Popolari e Moderati, in campo a sostegno della candidatura a sindaco di Armando Zambrano che, proprio nella giornata di ieri, ha ufficializzato la sua discesa in campo, in vista delle Comunali del 24 e 25 Maggio. Una scelta, quella di Gatto, che dovrebbe essere sostenuta e condivisa da un ampio gruppo di elettori, tra cui l’ex primo cittadino di Salerno Aniello Salzano, che avrebbe deciso di scommettere, questa volta, su di un ricambio generazionale all’interno del Consiglio Comunale di Salerno. Manuel Gatto, da sempre impegnato in politica nella città di Salerno, nei prossimi giorni potrebbe ufficializzare la sua candidatura al Consiglio Comunale.

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