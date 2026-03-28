FUTURO NAZIONALE DI VANNACCI: NO ALLE COMUNALI 2026, SPAZIO SOLO PER LE POLITICHE 2027

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“Nel 2026 il simbolo del partito non verrà speso per nessun tipo di lista elettorale. Potremo appoggiare candidati delle liste civiche che si riconoscono in quelli che sono i nostri principi, ma non col nostro simbolo di partito. A partire dal 2027 si apriranno le danze e saremo presenti sia alle elezioni amministrative che alle politiche”. Lo ha detto Roberto Vannacci parlando con i giornalisti a margine dell’inaugurazione della sede provinciale di Futuro nazionale a Firenze.

“Futuro Nazionale ha un ampio respiro, è l’unica novità politica degli ultimi 15 anni”. Lo ha detto Roberto Vannacci parlando con i giornalisti a margine dell’inaugurazione della sede provinciale di Firenze del suo partito.

“Il consenso che sta raccogliendo Futuro nazionale – ha proseguito Vannacci – non si vede solamente oggi qui, lo si vede ogni giorno quando vado in giro. L’altro Ieri sera ero a Varese, c’erano 700 persone la sera in cui giocava l’Italia. Settecento persone che sono venute a sentire una persona a parlare. Oggi le persone non si iscrivono più ai partiti neanche se li picchiate, se li frustrate col gatto a nove code”.

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