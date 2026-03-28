PAGANI, COMUNALI 2026. IL GRUPPO AZZURRI ADERISCE, UFFICIALMENTE, AL PROGETTO PAGANI 2030

Il panorama politico di Pagani e dell’intero comprensorio salernitano si arricchisce di una nuova, significativa evoluzione. Il gruppo “Azzurri” annuncia ufficialmente la propria adesione al Progetto Civico 2030, unendosi alle quattro liste civiche già protagoniste della coalizione. Non si tratta di una semplice operazione elettorale in vista del 24 e 25 Maggio, ma della nascita di un laboratorio politico che mira a ridefinire il concetto di civismo territoriale.

​Un Progetto di Crescita Corale

​L’ingresso degli Azzurri nel Progetto 2030 è guidato da una parola d’ordine: moltiplicazione. L’obiettivo dichiarato non è la competizione interna, ma il rafforzamento complessivo dell’intera coalizione.

“Entriamo in questa squadra per portare valore aggiunto, competenze e una visione che possa far crescere ogni singola lista del polo” – fanno sapere i referenti degli Azzurri – “Crediamo che il futuro di Pagani passi per un civismo strutturato, capace di scrivere un programma elettorale serio, concreto e lontano dai populismi.”

​Il Programma al Centro

​Il gruppo Azzurri sarà parte attiva e integrante nella stesura del programma elettorale. Un lavoro a più mani che punta a trasformare le istanze dei cittadini in progetti finanziabili e visibili. La sinergia tra le diverse anime del Progetto 2030 permetterà di offrire una proposta amministrativa solida, che guardi alle sfide della transizione ecologica, del sociale e dello sviluppo urbano.

​L’Ambizione come Garanzia di Qualità

​In un passaggio denso di significato politico, il gruppo chiarisce la natura della propria adesione. Una scelta basata non sulla staticità, ma sul dinamismo.

“Il nostro è un atto di profonda responsabilità verso la città. Partecipiamo perché crediamo fermamente in un progetto che sia capace di evolversi, di attrarre e di diventare il polo egemone del civismo locale. La nostra presenza è strettamente legata alla vitalità e alla capacità di espansione di questo polo: siamo qui per costruire qualcosa di grande e vincente. Se il progetto dovesse perdere questa ambizione o fermarsi a logiche di conservazione, verrebbe meno il presupposto stesso della nostra missione politica. Il nostro impegno è verso i cittadini e verso una crescita che non può conoscere battute d’arresto.”

​Verso un Modello Provinciale

​L’orizzonte del gruppo Azzurri e del Progetto 2030 non si esaurisce entro i confini comunali. L’ambizione è quella di esportare questo modello di “buona amministrazione” in tutta la Provincia di Salerno, creando una rete di amministratori pronti a collaborare per il bene del territorio salernitano nelle prossime tornate elettorali.

​”Pagani è il nostro cuore, ma il nostro sguardo è rivolto al 2030 e oltre. Siamo pronti a fare la nostra parte, con lealtà, coraggio e una visione chiara del futuro.”

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