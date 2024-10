SEVERINO NAPPI (LEGA): “MAGGIORANZA IN CONSIGLIO REGIONALE DICA SE STA O NO CON DE LUCA”

“Il Pd e la sinistra non possono continuare a tenere il piede in due scarpe, dicano una volta per tutte se stanno dalla parte di De Luca oppure no. E se non vogliono che De Luca sia il loro candidato per il terzo mandato, smettano di sostenere un governo regionale caratterizzato da una gestione che diventa ogni giorno che passa sempre più opaca. La posizione del centrodestra è chiara: diciamo no a questo presidente di Regione e a questa Amministrazione. Ora è tempo che su De Luca faccia chiarezza anche la maggioranza, e lo faccia in Aula, nel luogo in cui sono rappresentati tutti i campani”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

