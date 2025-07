SEVERINO NAPPI (LEGA): “NELLA GIUNTA DI CENTRO DESTRA ASSESSORATO AL BENESSERE ANIMALI”

“Il tema della tutela degli animali, specialmente qui in Campania, non solo merita attenzione quotidiana ma soprattutto un impianto di regole e di interventi regionali adeguati ad affrontare le criticità – prima di tutte quelle legate al fenomeno dell’abbandono e del randagismo -, a sostenere chi si spende per il benessere di creature che danno senza chiedere nulla in cambio, e a rendere centrali le tantissime associazioni di volontari che rappresentano una risorsa importante per la crescita della nostra comunità. Per questo motivo – continuando il percorso avviato dalla Lega e dal nostro leader Matteo Salvini che ha fortemente voluto la legge entrata in vigore a luglio, il cui primo firmatario è il nostro senatore Manfredi Potenti – abbiamo inserito nel nostro programma di governo della Campania per i prossimi anni l’Assessorato al Benessere degli animali”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania, intervenendo al convegno “Benessere Animali da affezione”, organizzato dal Dipartimento regionale Lega Campania.

